Minikler ara tatilde gönüllerince eğlendiler - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde köy okullarındaki öğrenciler ara tatilde doyasıya eğlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köy okullarındaki öğrenciler için Güroymak Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili olan 15-19 Kasım'da hazırlanan ara tatil etkinliklerinde onlarca öğrenci dolu dolu bir hafta geçirdi. Karnesiz ilk ara tatilde etkinlikler kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler yapıldı. Trambolin ve çeşitli oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, çocuklara verilen hediyelerle şenliğe renk kattı. Çocuklar düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlenip keyifli bir haftayı geride bırakırken veliler etkinlikler nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir haftalık ara tatilde köylerdeki minik öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizi ilçe merkezine getiriyoruz. Miniklerimiz çeşitli etkinliklerle hem eğleniyor hem de deneyim kazanıyor. Etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin en çok eğlendikleri yer ise ilçemizde yeni açılan oyun yeri. Burada öğrencilerimizi ücretsiz olarak ağırlayan işletme sahipleri Cihan Gencer ve Murat Kızılçam'a teşekkür eder, yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını dileriz. Miniklerimize iyi eğlenceler dileriz" denildi. - BİTLİS