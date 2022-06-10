Minikler çevre konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Minikler çevre konusunda bilgilendirildi

10.06.2022 16:51
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi

Burdur'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine jandarmayı tanıtarak çevre bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Burdur'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine jandarmayı tanıtarak çevre bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Haziran'da Dünya Çevre Haftası çerçevesinde Yıldız Güral Kızılay Anaokulu ziyaret etti. Buradaki öğrencilere Tim Jandarma Animasyon Filmi izlettirilerek, jandarmanın faaliyet alanları, kullandığı araçların tanıtılması ve çocuklarda çevre bilinci oluşturulması maksadıyla atıkların çevreye etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan etkinlik, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kadın Çocuk Kısım Amirliği, köpek unsurları ile İl Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Motosiklet Timlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. - BURDUR

Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Minikler çevre konusunda bilgilendirildi

YORUMLAR
500
Konya'da kavga cinayetle bitti Konya'da kavga cinayetle bitti Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Kablo hırsızları yakalandı Kablo hırsızları yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler çevre konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: Minikler çevre konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement