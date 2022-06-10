Yapılan etkinlik, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kadın Çocuk Kısım Amirliği, köpek unsurları ile İl Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Motosiklet Timlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Jandarma, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Minikler çevre konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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