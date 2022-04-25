Minikler nüfus memuru oldu - Son Dakika
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Minikler nüfus memuru oldu

25.04.2022 13:24
Minikler nüfus memuru oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kameraların karşısına geçen miniklerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde çektikleri kısa film sosyal medyada büyük ilgi görürken, çocukların oyunculuk performansları ise profesyonellere taş çıkarttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kameraların karşısına geçen miniklerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde çektikleri kısa film sosyal medyada büyük ilgi görürken, çocukların oyunculuk performansları ise profesyonellere taş çıkarttı.

Bayat Kaymakamlığı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan'a özel hazırlanan kısa film sosyal medyada beğeni topladı. Video da kurum yöneticileri ve memurlarının koltuğunu oturan minikler, adres beyanı, değişikliği, nüfus cüzdanı çıkarma gibi hizmetlerden yararlanmak için kuruma gelen aynı yaştaki küçük çocuklara yardımcı oldular. Çocukların filmdeki performansları ise adeta profesyonel oyunculara taş çıkarttı. - AFYONKARAHİSAR

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Ulusal Egemenlik, Kısa Film, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler nüfus memuru oldu - Son Dakika


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