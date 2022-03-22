Minikler su tasarrufu için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Minikler su tasarrufu için yürüdü

22.03.2022 18:27
Minikler su tasarrufu için yürüdü

- Minikler su tasarrufu için yürüdü Tekirdağ'da minik öğrenciler su tasarrufu için yürüdü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir özel okul tarafından 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle, farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

- Minikler su tasarrufu için yürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da minik öğrenciler su tasarrufu için yürüdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir özel okul tarafından 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle, farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Hükümet Caddesi boyunca devam ederek Tekirdağ Valiliği önünde son buldu.

Bando takımı eşliğinde yürüyen minikler, yürüyüş boyunca 'su hayattır', 'suyu boşa akıtma geleceği karartma' sloganları atarak, su tasarrufuna vurgu yapan pankartlar taşıdı. Vatandaşlar ise minik öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Yürüyüşün ardından Tekirdağ Valiliği önünde devam eden programda, hazırladıkları gösteriyi sunan minikler, bilinçsiz su kullanımının gelecekte büyük sorunlar yaratacağını belirterek, gelecekten haberler canlandırması yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı program, dans ve ritim gösterisi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler Van'da 'Dünya Su Günü' etkinliği düzenlendi Van'da 'Dünya Su Günü' etkinliği düzenlendi

Dünya Su Günü, Tekirdağ, 22 Mart, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler su tasarrufu için yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 18:37:55. #1.13#
SON DAKİKA: Minikler su tasarrufu için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement