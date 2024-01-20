 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Minyatürlerle Bursa Sergisi Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Minyatürlerle Bursa Sergisi Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Minyatürlerle Bursa' sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergiye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve sanatseverler katıldı.

Minyatürlerle Bursa Sergisi Muradiye El Yazmaları Müzesi\'nde Açıldı
20.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:24
Abone Ol

Minyatürlerle Bursa tarihi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14 minyatür sanatçısının eserlerinden oluşan 'Minyatürlerle Bursa' sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve sanatsal hayatına değer katan bir etkinliğe daha imza attı. BUSMEK ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde hazırlanan ve 14 minyatür sanatçısının eserlerinin yer aldığı 'Minyatürlerle Bursa' sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler, sanatçılar ve minyatür sanatına ilgi duyan sanatseverler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, minyatür sanatının geleneksel sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevi yaptığını söyledi. Başkan Aktaş, "Bir milletin geçmişten günümüze kadar geçen süreç içinde edindiği tecrübeye ve milli-manevi değerlerin toplamına kültür diyoruz. Hem şehrimizin hem ülkemizin ciddi bir kültürel derinliği var. Sanat ise bu kültürel kimliğimizin başta gelen ögelerinden biridir. Gelenekli sanatlarımız, milletimizin tarih sahnesine çıkışından bugüne varıncaya kadar taşıdığı kültürel unsurlarıyla bizleri zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Bu yolculukta da tarihi birikimimize, milli ve manevi değerlerimizin varlığına şahitlik ediyoruz. Minyatür sanatı, gelenekli sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevini Orta Asya'nın engin düzlüklerinden Anadolu'nun ufuklarına taşımıştır. Uygur, Selçuklu ve Osmanlı semalarının altında gerçekleşen fırça ve boyanın buluşması, Türk milletinin medeniyet arkının hala akan bir koludur. Minyatür, tarih boyunca insanın her haline tercüman olmuştur. Bu serginin temel gayesi ise kadim geleneğimizin kıymetli sanatı olan minyatürün gözüyle yaşadığımız şehir Bursa'yı, şehrimizin içinde bir mücevher gibi parlayan tarihi eserlerimizi, köklü değerlerimizi anlatmak ve tanıtmaktır" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri tarafından tarihin gün yüzüne çıkarılmasına adına yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gözgeç, "Mazimizi bilirsek, geleceğimizi inşa edebiliriz. Yeni bir geleceği ancak tarihimizi bilerek inşa edebiliriz. Minyatür de önemli tarihi bir sanatımız. Tarihi kalıpların dışına çıkarak, farklı bir bakış açısıyla resmediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, sergiyi gezdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Muradiye, Bursa, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minyatürlerle Bursa Sergisi Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Minyatürlerle Bursa Sergisi Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement