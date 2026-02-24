Mir\'ât-ı Nebevi sergisi kapılarını açtı

Esenler Belediyesi, Ramazan-ı Şerif'e özel olarak hazırlanan "Mir'at-ı Nebevi Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturdu. Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi, Ramazan'ın manevi iklimini, Peygamber Efendimiz'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) nurunu ve hatırasını bir ayna gibi gözler önüne seriyor.

Esenler Belediyesi, "Kalem ve fırçadan gönül aynasına yansıyan hürmet" anlayışıyla kapılarını açan "Mir'at-ı Nebevi Sergisi"ni meraklıların ilgisine sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, 31 Mart'a kadar kapılarını açık tutacak sergide hat, tezhip ve ebrudan oluşan 37 eser yer alıyor. Eğitmenler Veysel Kucuras, Ümran Balahorlu, Ferhad Gündem ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin imzasını taşıyan eserler; hat, tezhip ve ebru sanatının incelikleriyle Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) nurunu ve hatırasını estetik bir anlayışla ziyaretçilere sunuyor.

Ramazan hayatımızın her alanını kuşatır

Serginin açılış töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ramazan ayının insan hayatındaki derin anlamına dikkat çekti. Ramazan'ın insanı köklerinden geleceğe taşıyan, tefekkürü öğreten ve dirilişi hatırlatan bir zaman iklimi olduğunu ifade eden Göksu, Sezai Karakoç'un "İnsan tam ölümü düşünürken Ramazan'ın gelişiyle beraber direnişi ve dirilişi de öğretir" sözünü hatırlattı. Göksu, "Ramazan bir taraftan yuvamızı, bir taraftan okulumuzu, caddemizi ve sokağımızı kuşatır. Hasılı Ramazan, kainatta canlı emaresi gösteren her bir yaratılmışa ayrı bir ruhla hitap eder" dedi.

Emeğin ve alın terinin yansıması

"Mir'at" kelimesinin yansıma anlamına geldiğini ifade eden Göksu, sergide yer alan eserlerin emeğin ve alın terinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Peygamber Efendimiz'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hayat düsturu olan hikmetlerin sanat aracılığıyla yansıtıldığını belirten Göksu, hat sanatının kelimeye ve kelama ruh veren bir sanat olduğunun altını çizerek emeği geçen hocalara teşekkür etti ve serginin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Peygamber Efendimiz'i anlatmak istedik

Serginin amacına ilişkin konuşan Veysel Kucuras, serginin temel amacının Peygamber Efendimiz'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) dünyayı aydınlatan mesajını ve hem dünyevi hem de uhrevi özelliklerini insanlığa anlatmak ve yansıtmak olduğunu ifade etti. Serginin, ESEV bünyesinde görev yapan hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlandığını vurgulayan Kucuras, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ferhad Gündem ise "Hat, tezhip ve ebru alanında birçok farklı tasarımla sergimizi açmış olduk. Hocalarımız ve öğrencilerimizin bir arada yer alması ayrı bir önem arz ediyor" dedi.

Manevi atmosfer oluşturuyor

Ümran Balahorlu ise şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) veladetinin 1500. sene-i devriyesi münasebeti ile hazırlanmış bu serginin, sadece sanatsal bir faaliyet olmanın ötesinde; O'nun güzel ahlakını, merhametini ve rehberliğini yeniden hatırlamaya vesile olan kıymetli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Sergide yer alan ebru eserleri, geleneksel sanatımızın zarafetini yansıtırken aynı zamanda güçlü bir manevi atmosfer oluşturuyor."

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Görsel Sanat Yönetmeni ve serginin küratörü Kader Peker ise, hat, ebru ve tezhip sanatının estetiğini 15 asırlık manevi mirasla buluşturduklarını ifade etti. Peker, bu özel seçkinin yalnızca bir sergi değil; Peygamber Efendimiz'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) güzel ahlakına ve nuruna duyulan köklü bir vefanın yansıması olduğunu vurguladı. Program sonunda resim akademisi öğrencileriyle birlikte M. Tevfik Göksu, sergide emeği bulunan hocalara çiçek takdim etti. - İSTANBUL