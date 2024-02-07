Miraç Kandili, tüm Türkiye'de dualarla idrak edilirken depremde hayatını kaybeden vatandaşlar da unutulmadı. Erzincan'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açıldı.
Erzincan İl Müftülüğü tarafından Miraç Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi. Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla yurdun tüm camilerinde olduğu gibi Erzincan'da da kandil programları düzenlendi. Kent merkezinde bulunan Terzibaba ve diğer bütün camilerde vatandaşlar, gecenin feyz ve bereketinden istifade ile, ibadet ve dualarla geceyi ihya etmeye yöneldi. Düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar için eller semaya açılıp dualar edilirken, genci yaşlısı camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, sırasıyla Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Muharrem Gül, "Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu gece, bu hakikati yeniden tefekkür etmeli, İslam alemi olarak bu gerçeğin farkına varmalıyız" diyerek, Filistin'de, Gazze'de, Mescid-i Aksa'da yapılan zulme ve soykırıma dikkatleri çekti. Kahramanmaraş merkezli, asrın felaketi mesabesinde olan 6 Şubat depreminin sene-i devriyesinde hayatını kaybedenler için, şehitler için, tüm mağdur aileler için, yaralı ve hastalar için şifa, rahmet ve kolaylıklar temennisinde bulundu. - ERZİNCAN
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Son Dakika › Yerel › Miraç Kandili'nde depremde hayatını kaybedenler unutulmadı - Son Dakika
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