Mısır Kızılayı, 200 yardım tırının Gazze'ye ulaşmasını bekliyor

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Mısır Kızılayı Başkanı Khaled Zayed, 4'ü yakıt tırı olmak üzere yaklaşık 200 yardım tırının Kerem Şalom Sınır Kapısından Gazze'ye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürürken insani yardımların da Gazze'ye girişine sınırlı bir şekilde izin veriyor. İsrail'in 5 Mayıs'ta düzenlenen roketli saldırının ardından kapattığı ve 8 Mayıs'ta yeniden açılan Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan yeni yardımlar geçebilecek. Mısır Kızılayı Derneği Başkanı Khaled Zayed, 4'ü yakıt tırı olmak üzere yaklaşık 200 yardım tırının Kerem Şalom Sınır Kapısından Gazze'ye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Mısır basını, yardım tırlarının sınır kapısında geçişi beklediğini duyurdu.

Mısır ve ABD, insani yardım malzemelerinin Refah sınır kapısı açılana kadar Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılması kararını 24 Mayıs'ta duyurmuştu.

Gazze'ye insani yardımların ve ticari malzemelerin ana giriş noktası olan Refah sınır kapısı, İsrail'in 6 Mayıs'ta bölgedeki askeri saldırılarını arttırarak kapının Filistin tarafını kontrol altına almasından bu yana yaklaşık 3 haftadır kapalı. Kapının kapatılmasının ardından Gazze'ye ulaştırılması beklenen bazı gıda malzemeleri, sınır kapısında bekletilmesi nedeniyle çürüyor. - KAHİRE