MMO Kayseri Şubesi Seçimli Genel Kurulunu Gerçekleştirecek - Son Dakika
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MMO Kayseri Şubesi Seçimli Genel Kurulunu Gerçekleştirecek

MMO Kayseri Şubesi Seçimli Genel Kurulunu Gerçekleştirecek

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi, 17. Olağan Genel Kurulu ve seçimini 17-18 Şubat tarihlerinde yapacak. Cumartesi günü genel kurul düzenlenecek ve pazar günü şube üyeleri sandık başına gidecek.

14.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:12
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi, hafta sonunda seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek.

MMO Kayseri Şubesi, 17. Olağan Genel Kurulu ve seçimi, 17-18 Şubat'ta yapılacak. Cumartesi günü genel kurul düzenlenecek ve pazar günü de şube üyeleri sandık başına gidecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MMO Kayseri Şubesi Seçimli Genel Kurulunu Gerçekleştirecek - Son Dakika

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