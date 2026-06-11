Irmak öğretmene acı veda - Son Dakika
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Irmak öğretmene acı veda

Irmak öğretmene acı veda
11.06.2026 15:02  Güncelleme: 15:11
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Ağrı'da mobbing şikayetleriyle gündeme gelen 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Ayşe Irmak Koparan, İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede ailesi ve meslektaşları acıya ortak oldu.

Ağrı'da evinde ölü bulunan ve ardında bıraktığı mobbing şikayetleriyle yürekleri yakan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Ayşe Irmak Koparan, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

9 Haziran günü Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Irmak Koparan'dan haber alamayan meslektaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, genç öğretmenin Abide Mahallesi Bey Sitesi'ndeki evine girmiş ve Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma, olayın seyrini değiştirmişti.

Ağrı'daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen genç öğretmenin cenazesi, baba ocağı İzmir'e getirildi. Torbalı ilçesinde bulunan Sultan Abdülhamit Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze töreninde taziyeleri; genç öğretmenin babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık ve ikiz ablaları Raziye Türen ile Rabia Bayraklı güçlükle kabul etti. Ayşe Irmak öğretmenin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Ailenin feryatları cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

Sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı

Genç yaşta hayata veda eden Ayşe Irmak Koparan'ın cenaze törenine acılı ailenin yanı sıra meslektaşları, öğrencileri, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve mülki idare amirleri katılarak ailenin acısına ortak oldu. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Koparan'ın cenazesi, Ayrancılar Yeni Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç öğretmenin, hayatına son vermeden önce resmi makamlara defalarca şikayet dilekçesi vererek görev yaptığı okulda ağır mobbing, hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Okul Müdürü M.İ. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ancak hakkındaki ağır iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıklamıştı.

Genç öğretmenden geriye ise öğrencileriyle gülümsediği fotoğraflar ve o dilekçeler kaldı.

Ağrı Valiliğinden açıklama

Olayla ilgili Ağrı Valiliği yazılı basın açıklaması yapmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026 tarihinde öğretmenden haber alınamadığı yönündeki ihbar üzerine ekipler tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı, yürütülen çalışmalar sonucunda Koparan'ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, olayın intihar olarak değerlendirildiği belirtilerek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Valilik talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili iddialarda adı geçen okul müdürü M.İ.'nin müdürlük görevinden alındığı, başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Torbalı, Eğitim, Yerel, İzmir, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Irmak öğretmene acı veda - Son Dakika

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