Moritanyalı öğrenciler Konya’da Türkçe öğreniyor

Moritanya'dan Konya'ya gelen 33 üniversite öğrencisi bir ay süreyle yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi alırken, Konya'nın köklü kültürünü ve medeniyet mirasını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Nuakşot Büyükelçiliği, Nuakşot Eğitim Müşavirliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Nuakşot Üniversitesi'nin paydaşlığında yürütülen "Mavi Atlas'tan Bereketli Bozkır'a" Türkçe Yaz Okulu Projesi, Türkçe'nin uluslararası alanda yaygınlaştırılmasına katkı sunarken, Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ve kültür bağlarını da güçlendirmeyi hedefliyor. Moritanya Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında ilk kez akredite edilen KTO KAR-DİL Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla özel bir eğitim programından geçiyor. Öğrenciler yalnızca Türkçe öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda Konya'nın tarihini, kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi Müdürü Neslihan Tuğba Küçükkoraş, Mavi Atlas'tan Bereketli Bozkır'a adlı projenin yürütücüsü olanlara yardımcı olmak ve öğrencilere Türkçe öğretmek üzere diğer öğretim üyeleriyle çalıştıklarını belirtti. Küçükkoraş, "Bu projenin amacı, öğrencilerin kısa sürede hem Türkçe'lerini ilerletebilmesi, Türkçe'yi yerinde öğrenebilmeleri, Türk kültürünü, Türk sanatlarına dair farkındalıklarını geliştirebilmek. Bu projenin fitilinin ateşlenmesine sebep olan öncelikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin Moritanya Nuakşot gezileri sırasında böyle bir proje ortaya çıkmış. Biz de bu projenin bir parçası olmaktan çok memnunuz, çok mutluyuz" dedi.

Öğrencileri tanımayı, Türk kültürünü onlara anlatabilmeyi, Türkçeyi onlara yerinde gösterebilmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu vurgulayan Neslihan Tuğba Küçükkoraş, "Onları buraya getiren hocalarımıza, paydaşlara, bu proje çok paydaşlı bir proje, işte Milli Eğitim Bakanlığı, Nuakşot Büyükelçiliği, Nuakşot Eğitim Müşavirliği, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Nuakşot Üniversitesi gibi çok büyük paydaşları olan bir proje. O yüzden bütün paydaşlara da buradan teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Bu projede yer almak bizim için büyük bir onur. Öğrencilerimizi buradan hem Türkçe anlamında, hem Türk kültürünü öğrenmeleri anlamında mutlu bir şekilde gönderebilmek bizim için en büyük verim ya da en büyük hediye olacak bizim için" ifadelerini kullandı.

Konya'ya hem Türk kültürünü tanımak hem de kendi kültürlerini tanıtmak için geldiklerini ifade eden Moritanyalı öğrenci Iz Dine Cheikh Abdel Kader, "Türkçe ile hikayem 2019'da Kurtlar Vadisi, Diriliş Ertuğrul gibi dizileri izlemekle başladı. Sonra Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Sonra da o bölüme girmek istedim. Girdim, şu an 3. sınıfa geçiyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na bizi buraya aldığı için teşekkür ediyoruz. Burada bir ay boyunca kalacağız. Konya'yı da çok sevdik, çok güzel. Konya Ticaret Odası'na, Karatay Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Bizi güzel şekilde ağırladılar" şeklinde konuştu

Moritanyalı öğrenci Oumou el Barke Oumar da, "Konya'ya eğitim, yeni kültürü tanımak ve bizim kültürümüzü tanıtmak için geldim. Ben çocukken Türkçe bir dizi gördüm ama hiçbir şey anlamadım. Bu yüzden bu dili ben öğrenmek istiyorum dedim, zor ama yani istemekle her şey olabilir, sadece sen iste. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

Kendisi için Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu söyleyen Moritanyalı öğrenci Niouma Venez ise, "Ben dizi ve şarkı ve müziklerini çok seviyorum. Bu yüzden benim için çok güzel bir bölüm. Biraz yani zor değil ve kolay değil yani, orta. Sadece çok çalışmak lazım. Ama ben yeni öğrenciyim. Bu yüzden çok Türkçe bilmiyorum ama gelecekte her şey güzel olacak inşallah. Bazı kelimeler çok zor. Ben gelecekte Türkçe öğretmeni veya tercüman olmak istiyorum" diye konuştu.