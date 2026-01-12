Sındırgı'da depremzedelere motorcu morali - Son Dakika
Sındırgı'da depremzedelere motorcu morali

12.01.2026 12:43  Güncelleme: 12:48
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, yaklaşık 100 motorcu, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla ilçeye geldi. Motorcular, esnafı ziyaret etti ve konteyner evlerde yaşayan depremzedelere hediyeler dağıttı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından zor günler geçiren ilçe halkına bu kez motor tutkunları moral oldu. Yağmur ve doluya rağmen yaklaşık 100 motorcu, destek olmak için Sındırgı'ya geldi.

Depremler sonrası hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürerken, konteyner kentlerin ve prefabrik iş yerlerinin kurulumu da hız kazandı. AFAD konteynerlerinde ticari hayatını sürdürmeye çalışan esnafa destek olmak amacıyla Sındırgı Platformu tarafından çevre il ve ilçelere "Bugün bize, yarın size" sloganıyla çağrı yapıldı. Yapılan çağrı kısa sürede karşılık bulurken, hafta sonları Balıkesir ve Bigadiç'ten ilçeye alışveriş turları düzenlenmeye başlandı.

Motorcular sahnede

Platformun çağrısına bu kez motor tutkunları kulak verdi. Balıkesir'den 10 Riders, Rotasız Motorcular Türkiye ve Karesi Motorlu Arama Kurtarma Kulüpleri ile Akhisar'dan Akhisar Riders Motosiklet Kulübü'nden oluşan yaklaşık 100 motorcu, öğle saatlerinde Sındırgı'ya giriş yaptı.

Motorcuları Cumhuriyet Meydanı'nda Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak karşıladı. Başkan Sak, desteklerinden dolayı kulüp başkanlarına teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Karşılamaya STK temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri de katıldı.

İlçede esnaf ziyaretleri yapan motorcular, daha sonra konteyner evlerde yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Kırsal Kertil Mahallesi ziyaretiyle etkinlik sona erdi.

"Sındırgı halkının yanındayız"

Rotasız Motorcular Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demiraslan yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Sındırgı için bir araya geldik, bütün motor camiası burada. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Başta Özgür Gürcan ve Özgür abime çok teşekkür ediyorum, bize önayak oldular. Sındırgı halkının yanındayız" dedi.

Sındırgı'da yaşayan motosiklet tutkunu Özgür Gürcan ise, "Sındırgı'da yaşanan iki büyük depremden sonra dikkatleri ilçemize çekmek istedik. Birlik, beraberlik ve 'yanınızdayız' mesajı vermek istiyoruz. Bütün motorcu arkadaşlarımı Sındırgı'ya davet ettim. Bu hava şartlarında bizi kırmadılar geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sındırgı Platformu yetkilileri, benzer destek çağrılarının önümüzdeki günlerde farklı gruplar için de yapılacağını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

