Motorculardan "İstiklal Sürüşü": İstiklal Yolu'nu motosikletlerle geçecekler - Son Dakika
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Motorculardan "İstiklal Sürüşü": İstiklal Yolu'nu motosikletlerle geçecekler

12.06.2022 00:58
Motorculardan "İstiklal Sürüşü": İstiklal Yolu'nu motosikletlerle geçecekler

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşındığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne çok sayıda motosikletli katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşındığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne çok sayıda motosikletli katıldı. Motosikletliler, İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nu motosiklet ile geçecek.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosiklet sürücüleri "İstiklal Sürüşü" için yola çıktı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde düzenlenen sürüşe katılan motosikletliler, İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nu motosiklet ile geçecek. Sürüş öncesi, Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin indirildiği İnebolu Limanı'nda tören düzenlendi. Törene Bozkurt Kaymakamı İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve motosiklet sürücüleri katıldı. "İstiklal Sürüşü"ne katılan motorculara temsili top mermisi ve cephane sandıkları teslim edildi. Daha sonra Türk bayrakları ile donatılan motosiklet sürücüleri, İnebolu'dan alkışlar eşliğinde Ankara'ya uğurlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, " Motorları ile İnebolu'ya kadar gelen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, İnşallah 9 Haziran İnebolu'nun kahramanlık gününü kutladık ve kutlamaya da devam ediyoruz. Geçen seneki gerçekleştirilen katılımın üzerine İnşallah ilerleyen senelerde bu etkinliği bir program olarak ekiplerinin içerine alınacak ve İnşallah Motor sayılarında hedefimiz 400 ila 500 üzerindeki rakamları istiyoruz. İnşallah hep beraber bunları beraber başaracağız. Sizlere kazası belasız, Ankara'daki Anıtkabir'e kadar uğurluyoruz. Allah yolunu açık etsin, tekerinize taş değdirmesin" dedi.

İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı ise, "Bugün 9-12 Haziran arasında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 'nün bir parçasını daha icra ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sancağımızı Anıtkabir'e kadar götürürsünüz. Ulu Önder Atatürk'ün bu süreçte 101 yıl önce söylediği gibi "Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" dediği İnebolu'dayız. Bizlerden Atamıza selam götürün. Kazasız, belasız, İnşallah kavuşursunuz" diye konuştu.

Sürüşe farklı şehirlerden gelen motosikletlilerin katıldığını ifade eden 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Bakanı Fatih Peker ise, "İnebolu'nun bu kahramanlık gününde yıllardır yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü çerçevesinde bizde motosikletlerimizle İstiklal Sürüşü adı altında destekliyoruz. Bu sebeple 4'üncüsünü düzenlediğimiz, İstiklal Sürüşüne İstanbul, Tokat, Ankara, Sinop ve çeşitli illerden katılımcı arkadaşlarımız oldu. İstiklal Sürüşü İnebolu'dan başlıyor tarihte olduğu gibi, İnşallah Türkiye'ye İstiklal Yolunu tanıtırız. Çünkü Atalarımız bu coğrafya da ciddi emekler harcamışlar İstiklal Mücadelesinde. Bütün erkekler cephede savaştayken İnebolu'dan cephaneleri taşımak yaşlılara, kadınlara ve çocuklarımıza düşmüştür. Bizlerde minnetle onların anılarını yad etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kastamonu, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motorculardan 'İstiklal Sürüşü': İstiklal Yolu'nu motosikletlerle geçecekler - Son Dakika

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