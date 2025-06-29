Motosiklet Ekipmanı Alırken Dikkat! - Son Dakika
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Motosiklet Ekipmanı Alırken Dikkat!

Motosiklet Ekipmanı Alırken Dikkat!
29.06.2025 11:49
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Eskişehir'de uzmanlar, motosiklet ekipmanı seçiminde özelliklerin önemine dikkat çekti.

Eskişehir'de ekipman satıcısı Asena Özmert Baloğlu ve motosiklet eğitmeni Halil İbrahim Üçyılmaz, motosiklet ekipmanı alırken özelliklerine dikkat edilmesi ve kullanılacak araç tipine göre seçim yapılması gerektiği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıkça yaralanmalı motosiklet kazaları yaşanıyor. Bu kazalarda zaman zaman ağır yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelebilirken, ekipman satıcısı Asena Özmert Baloğlu ve motosiklet eğitmeni Halil İbrahim Üçyılmaz daha güvenli bir sürüş için ekipman satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Ekipman alışverişlerinde en sık yapılan hatanın özelliklerin üzerine çok fazla düşünülmemesi olduğunu söyleyen Baloğlu, kask alışverişlerinde kabuk yapısına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kullanılacak motosiklet tipine göre ekipman seçilmesinin önemine dikkat çeken Üçyılmaz ise, ekipmanların sürüş öncesinde denenmesi ve koruma malzemelerin vücudun eksenlerine tam olarak oturduğundan emin olunmasının önem arz ettiğini vurguladı.

"Marka değil, kaskın özelliği bizim için önemli"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekipman satıcısı Asena Özmert Baloğlu, "Genel olarak dikkat etmeleri gereken şeylerin en başında kabuk yapısı geliyor. Ondan sonra hafifliği gelebilir ve görüş açımız önemli. İç kısımlarında kaskların sağladığı 'emergency relief' dediğimiz veya kask camlarının kırılmaması gibi farklı farklı bir sürü özellikler var. Her kaskın buna göre özellikleri değişebiliyor, fiyat farkı da zaten bunlardan geliyor. En sık yapılan hata, özelliklerin üstüne çok fazla düşünmeden alışveriş yapmak. Yani, 'Bu özellik varmış' veya 'Benim arkadaşım bunları seçiyor, bunları alıyor' deyip daha çok o markaya yönlenmek bir haa. Marka değil de kaskın özelliği bizim için önemli. Her markada kasklar kendine ait farklı farklı özelliklerde şekillenebiliyorlar. Temel bir giriş kaskımız; yani içerisinde emergency relief, standart güzel bir vizörü olan, alt tarafta Double D eklenmemiş ama polikarbon yapıya sahip kasklar 5 bin TL civarından başlıyor. Vatandaşlar bu konuda duyarlı değillerdi ama artık duyarlı olmaya başladılar. Eskiden monta ve kaska önem verilmiyordu. Mont giyerken bile normal gündelik montumuzu giyiyorduk. Fakat gündelik mont bizi korumuyor, daha fazla zarar verebiliyor. Daha basit bir kask seçmeniz, bu size daha fazla zarar verebilir. O yüzden bence Eskişehir insanı da artık bunu fark etmeye başladı, daha korunaklı ve güvenli olmaya çalışıyorlar. Tabii bunda cezai yaptırımların da etkili olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Düştüğünüzde koruma malzemelerinin tam olarak eksenlerde kalması gerekiyor"

Motosiklet eğitmeni Halil İbrahim Üçyılmaz, en önce kask seçimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Korumalı motosiklet montu olmalı. Montlarda omuz, dirsek, sırt ve göğüs koruma olması gerekiyor. Alt tarafta korumalı pantolon, dizlik ve kalça koruması olması gerekiyor. Sizi rahatsız etmeyecek ama bol da olmayacak montlar olmalı. Çünkü kaza durumunda düştüğünüzde ve sürüklenmeye başladığınızda koruma malzemelerinin tam olarak eksenlerde kalması gerekiyor. Mesela, zarar görmemeniz için omuzluğun ve dirsekliğin kaymaması önemli. Botlarda da kullanacağınız motosikletin türüne göre seçim yapmalısınız. Racing ya da enduro kullanıyorsanız onlara göre botları var. Botlar da korumalı olmalı. Mesela bilek bölgesi rahat, orada koruması olmayan botlar var. Off-Road yapıyorsanız tam koruma bot var. Yani kullanacağınız motosikletle ilgili ekipman seçmeniz gerekiyor. Yine motosiklete göre üretilen kasklar da var. Racing, macera motosikleti ve chooper tipi kasklar ayrı. Çünkü yüksek hızlarda kaskın aerodinamik yapısı değişiyor. Mesela, enduro tipi kasklarda ağız ve çene kısmı biraz uzuyor. Ayrıca, sertifikaya bakmanız gerekiyor. Özellikle 1 Temmuz 2022'den sonra ECE (Avrupa Ekonomik Komisyonu) ve DOT testleri var. Bu testleri biraz daha zorlaştırdılar. Eskiden 6 noktada darbe direnci veriyorlardı şimdi 12 noktada daha yüksek bir noktadan atıyorlar, kırılmasına ve zarar görmesine bakıyorlar. Ön tarafa indirdiğimiz vizör testleri değişti. Siste ayrı, rüzgar geçirgenliğinde ayrı biraz daha yüksek standartlarda testler yapılıyor. Mümkünse, ECE2206 kodlu kaskları almanız daha yararınıza olacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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