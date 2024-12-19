Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Alanya'da motosiklet otomobile çarptı, ardından refüje çarparak durdu; sürücü yaralandı.

19.12.2024 11:24
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Otomobile çarpıp refüjde durabilen motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet önce otomobil çarptı, ardından orta refüje çarparak durabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tolga C. yönetimindeki 07 NSD 29 plakalı motosiklet, Ömür G'nin kullandığı 07 E 3440 plakalı Hyundai marka araçla çarpıştı. Otomobile çarptıktan sonra orta refüjde durabilen motosikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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