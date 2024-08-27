Motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat'ta minibüse arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise aynı yönde seyir halindeki kamyonete çarparak durabildi.

27.08.2024 20:28
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Motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta minibüse arkadan çarpan motosiklette bulunun 2 kişi yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise aynı yönde seyir halinde ki kamyonete çarparak durabildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan Abdurrahman Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet emniyet şeridinde gitmekte olan İbrahim Abdurrahman A.'nın kullandığı 07 J 2190 plakalı Kumköy minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan İrfan K. yola savrulurken, yolda sürüklenen motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Onur Ö.'nün kullandığı 07 C 4593 plakalı kapalı kasa kamyonetin ön kısmına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Y. ve yolcu olarak bulunan İrfan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin sürüklenerek çarptığı kapalı kasa Kamyonet sürücüsü Onur Ö., Gültepe ışıklı kavşağını geçtikten sonra motosikletin emniyet şeridine geçtiğini, bir anda önünde minibüsü görünce çarpmamak için çaba harcasa da kurtaramayarak minibüsün sol arka tamponuna çarptığını, motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, sürüklenerek önüne gelen motosikleti kurtaramayarak çarptığını söyledi.

Kaynak: İHA

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