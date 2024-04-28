Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin otomobile çarptığı ve sürücünün metrelerce sürüklendiği anlar görülüyor. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.04.2024 19:13
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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yeri düşüp metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

anlımotosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHR 749 plakalı Skoda marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü yere fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin dönüşe geçen otomobile hızla çarptığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yerinden fırlayarak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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