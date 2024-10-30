Motosikletli Kuryeler, Projelerini Sunmak İstiyor - Son Dakika
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Motosikletli Kuryeler, Projelerini Sunmak İstiyor

Motosikletli Kuryeler, Projelerini Sunmak İstiyor

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği, trafik kazalarını önlemek ve kuryelerin refahını artırmak için projeler geliştirdi.

30.10.2024 16:16
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Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Başkanı Aydın Artan, hem trafik kazalarını önlemek hem de kuryelerin biraz daha refah şekilde çalışabilmesi için projeler hazırladıklarını belirterek, "Bu projeleri yetkililere sunmak istiyoruz" dedi.

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, yönetimi ve Samsun'daki motosiklet severler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kortej yaptı. İlk olarak İlkadım ilçesindeki Onur Anıtı'nda toplanan motokuryeler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Akabinde korteje başlayan kuryeler Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkarak Atatürk Bulvarı üzerinden Atakum Çobanlı İskelesi'ne kadar teker çevirdi.

"Projelerimizi yetkililere sunmak istiyoruz"

Burada konuşma yapan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Başkanı Aydın Artan, motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için diğer kuryelere uyarılarda bulundu. Artan yaptığı konuşmada, "Trafik kazalarını önlemek adına hem de kuryelerin biraz daha refah şekilde çalışabilmesi için ortak projelerimiz var. Bu projeleri yetkililere sunmak istiyoruz. Araç kullananların bilinçlenmesini istiyoruz. Bizler yorgun düşebiliyoruz. İsmail Coşkun alkollü bir sürücü tarafından öldürüldü. Sefa Şerif Efe ehliyetsiz bir sürücü tarafından öldürüldü. Trafik kazalarında motosiklet daha üst plana çıktı. Pandemi döneminde motosiklet sürücüleri pik yaptı. Bilinçsiz kullanıcı da var içimizde. Sürücülerden beklentimiz kasksız, ekipmansız sürmeyin. Trafik lambalarına, yaya geçitlerini kullanmayın. Gençlere söylüyorum. Sizleri kanı hızlı akıyor. Sizin paketi 5 dakika hızlı götürmeniz işletmenin hoşuna gider. Sıcak ürün götürürsünüz. Ama ne yaparsınız. Tehlikeye ben geliyorum diye diye gidersiniz. 5 dakika geç giderseniz kendinizi de eve götürürsünüz. Biz kimsenin artık ölüm haberini duymak istemiyoruz" diye konuştu.

Motosikletli kuryelerin projeleri

Aydın Artan, projeleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Öncelikle trafik kural ihlali konusunda hem araç kullanıcıları hem de motosiklet kullanıcıların da aza düşürmek adına şehirdeki bütün billboardlarda bizim de elimizdeki verileri kullanarak görsel hazırlanıp toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Elektrikli kurye motosikleti prototiplerimiz ve çalışan faal motorumuz var. Bir kuryenin cebine her kilometre başına 2 TL, hatta aylık 6 bin TL gibi yakıt ücretlerinin cebine kalacağı şekilde elektrikli motosiklet üreten ekibimiz var. Projemiz faaliyette ve temmuz ayında haberlere çıktık. Seri üretim için tek ihtiyacımız vergi konusunda ve üretim için kredi finansman yardımı. Uzun ömürlü bataryalar kullanarak, hızlı şarj desteğiyle kendi bünyemizde elektrikli motosikletimizi tasarlayabileceğimiz üniversite mezunu kurye arkadaşlarımız bulunmakta. İl Emniyet Müdürlüğümüzden de motosikletli kuryelerin daha eğitimli olabilmesi adına trafik eğitim programlarının başlatılıp daha bilinçli kuryelerin çalışmasını sağlamak istiyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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