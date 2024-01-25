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MSB'den bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı - Son Dakika
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MSB'den bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca, talep halinde celp dönemi değişikliği de e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yapılabilecek.

MSB\'den bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
25.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet'te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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