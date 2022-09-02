MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama Açıklaması

02.09.2022 20:45
MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Ağustos'un resmi olarak "Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olarak adlandırıldığı, bunun milletin iradesi olduğu ve değiştirilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922'de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez." ifadelerine yer verildi.

Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhunun NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkeler olduğu hatırlatılan açıklamada, 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren NATO üyesi Türkiye'nin, "sorumlulukların dayanışma ruhu içinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunması" beklentisi aktarıldı.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün bir kez daha kutlandığı açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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