MSB, Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitleri anma videosu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı nedeniyle bir video paylaştı.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." - ANKARA