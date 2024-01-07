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MSB, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anma videosu paylaştı - Son Dakika
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MSB, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anma videosu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı nedeniyle bir video paylaştı. MSB, şehitlerin rahmetle anıldığı videoda Sarıkamış'ın cesaret, fedakarlık ve kahramanlık sembolü olduğunu vurguladı.

MSB, Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitleri anma videosu paylaştı
07.01.2024 - 11:13,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı nedeniyle bir video paylaştı.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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