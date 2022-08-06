Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan çıkışı planlanan gemilerden 1'inin Odessa 'dan, 3'ünün Çernomorsk'tan hareket edeceği belirtilerek, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hulusi Akar, İstanbul, Ukrayna, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak - Son Dakika

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