MSKÜ'de Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika
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MSKÜ'de Nevruz Bayramı coşkusu

MSKÜ\'de Nevruz Bayramı coşkusu

Her yıl Mart ayında baharın gelişini simgeleyen ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz Bayramı, MSKÜ'de coşkuyla kutlandı.

25.03.2025 10:33
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Her yıl Mart ayında baharın gelişini simgeleyen ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz Bayramı, MSKÜ'de coşkuyla kutlandı.

Birliğin, kardeşliğin, bereketin ve baharın simgesi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü tarafından düzenlenen Nevruz Şenliği'ne; Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlik ilk olarak Edebiyat Fakültesi Şehit Yaşar Özlem Amfisinde Prof. Dr. Ekrem Ayan'ın "Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları" konferansıyla başladı.

Nevruzun tabiatla ve hayvancılıkla iç içe olan toplumlar için önem arz ettiğini ve bayram olarak kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayan, Nevruzun tarihi süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Uluslararası öğrencilerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, müzik gösterileri ile milli dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Programda konuşma yapan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, Nevruz Bayramı'nın kutlu olmasını dilerken, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ'de Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika

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