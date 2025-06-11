MSKÜ\'de öğrenciler meslek hayatına uğurlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenlerine başladı. Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ile Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, mezuniyet coşkusunu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yaşadı.

Törene, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından, meslek yüksekokullarını dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Birincilikle mezun olan öğrenciler ise mezuniyet kütüklerine plaket çakarak geleneksel mezuniyet anısını yaşattı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törende yaptığı konuşmada, sözlerine İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı lanetleyerek başladı. Kaçar, "İnsanlık dışı bu kültürel ve fiziki soykırımın bir an önce sona ermesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Kaçar, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite hayatınızda güzel hatıralar ve dostluklar biriktirmiş olmanızı diliyorum. Bu dostlukları yaşam boyu kaybetmemenizi temenni ediyorum. Üniversite yıllarında kazandığınız deneyim ve bilgiler, hayatınız boyunca sizlere eşlik edecektir. Unutmayın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kapısı sizlere her zaman açık. Hem eğitim aldığınız kurum hem de bir paydaşınız olarak her zaman yanınızdayız. Geleceğinizi inşa ederken mücadeleden asla vazgeçmeyin. Mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Öğrenmenin mezuniyeti yoktur; bilgi arayışı, yaşam boyu devam eder. Mezuniyetinizi kutluyor, bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk, başarı ve cesaret dolu bir ömür diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."

Tören, geleneksel kep atma seremonisi ile sona erdi. Mezun öğrenciler, akademik hayatlarını geride bırakarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. - MUĞLA