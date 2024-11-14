MSKÜ Öğrencisi Ahmet Alan, Datathon 2024\'te Türkiye Birincisi Oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ahmet Alan, Savunma Sanayi Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) tarafından düzenlenen Datathon 2024 yarışmasında Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmada, katılımcılardan uydu görüntüleri üzerinde insan yapımı sabit noktaları (landmarkları) tespit ederek konum takibi yapabilecek bir sistem geliştirmeleri istendi. Alan, bu zorlu görevde üstün bir performans sergileyerek, farklı üniversitelerden gelen 163 yarışmacıyı geride bıraktı ve birincilik ödülüne layık görüldü.

Ahmet Alan, birincilik ödülünü almak üzere Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesine davet edildi. Ödülünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Stratejik Sistemler Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar'ın elinden alan Alan, MSKÜ'nün gururu oldu.

Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Ahmet Alan, MSKÜ Araştırma Laboratuvarları Merkezi (ALM) Dijital Teknolojiler ve Siber Güvenlik (DTCS) Laboratuvarı üyesi olarak yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine çalışıyor. Dr. Enis Karaarslan danışmanlığında yürüttüğü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209-A projesinde, konvolüsyonel sinir ağları (CNN) kullanarak deprem sonrası kullanılabilir yolların belirlenmesi üzerine araştırmalar gerçekleştiriyor.

Alan ayrıca, SAYZEK - ATP 2024-2025 tez programına kabul edilerek akademik kariyerindeki başarısını bir adım daha ileri taşıdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, öğrencileri Ahmet Alan'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, Türkiye birincisi olan Alan'ı tebrik etti ve kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA