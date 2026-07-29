MTSO Başkan Adayı Boyraz\'dan MESOB Ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce'nin de eşlik ettiği ziyarette, kent gündemi ve ekonomik gelişmeler ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Malatya'nın ekonomik yapısı, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kent ekonomisinin mevcut durumu değerlendirilirken, ticaret hayatının canlandırılmasına yönelik görüşler paylaşıldı.

Ziyaretin sonunda Boyraz ve Keskin, Malatya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı.