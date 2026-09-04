MTSO Başkan Adayı Boyraz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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MTSO Başkan Adayı Boyraz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli'yi ziyaret etti

MTSO Başkan Adayı Boyraz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli\'yi ziyaret etti
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret ederek üniversite-iş dünyası iş birliğini görüştü. Görüşmede ortak projeler, staj imkanları ve Malatya'nın ekonomik gelişimi ele alındı, iki kurum arasında güçlü köprü kurulması hedeflendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projeler, öğrencilerin staj imkanlarının artırılması ve Malatya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

"Üniversitelerimizle güçlü bir bağ kuracağız"

Adaylık sürecinde ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Turgut Özal Üniversitesi ile fikir alışverişinde bulunarak projelerini paylaştıklarını söyledi. Boyraz, göreve gelmeleri halinde Malatya'daki üniversitelerle yakın temas içerisinde çalışacaklarını belirterek, üniversitelerin bilgi ve birikiminden faydalanarak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Üniversiteler ile TSO arasında güçlü bir köprü kurulması gerektiğini vurgulayan Boyraz, ortak programların ve karşılıklı fayda sağlayacak çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekti. Boyraz, teknoloji ve yazılım alanında da TSO'nun daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, bu alanlarda geliştirilecek projelere öncülük etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rektör Bentli'den iş birliği mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, seçim sürecinin her iki aday açısından da hayırlı olmasını temenni ederek, Boyraz'a başarı dileklerini iletti. Üniversiteler ile Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki bağların kuvvetli olması gerektiğini belirten Bentli, özellikle ortak projeler ve öğrencilerin staj süreçlerinde iş birliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Boyraz'ın turizm alanındaki projelerine de değinen Bentli, bu çalışmalarda üniversitenin gastronomi bölümünün de yer almasının faydalı olacağını ifade etti. Ticaret ve Sanayi Odası'nın üniversite açısından kıymetli bir kurum olduğunu vurgulayan Bentli, odanın projelerine ve taleplerine önem vereceklerini belirterek, farklı alanlarda ortak çalışmaların hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MTSO Başkan Adayı Boyraz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli'yi ziyaret etti - Son Dakika

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