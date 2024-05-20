MTSO Başkanı: Gazze'deki Soykırıma Tepki Göstermeye Davet Ediyoruz - Son Dakika
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MTSO Başkanı: Gazze'deki Soykırıma Tepki Göstermeye Davet Ediyoruz

MTSO Başkanı: Gazze\'deki Soykırıma Tepki Göstermeye Davet Ediyoruz

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çekerek, toplumu Gazze'deki zulme tepki göstermeye çağırdı. Başkan Sadıkoğlu, 227 gündür devam eden soykırımda 35 bin 456 Filistinlinin öldüğünü belirtti ve ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu. Ayrıca, uluslararası hukukun ve insan haklarının İsrail tarafından ayaklar altına alındığını vurguladı.

20.05.2024 15:06
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Gazze'de aylardır devam eden soykırıma dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz, 6 Şubat günü yaşadıklarımızın daha ağırını 227 gündür evleri başlarına yıkılmış perişan halde yaşıyor. Geçen uzun zamanın, kalplerimizi vahşetin haberlerine alıştırması büyük bir tehlikedir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini Gazze'de yaşanan zulme bir kez daha tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Gazze'de 227 gündür devam eden soykırımda 35 bin 456 Filistinlinin öldüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, "Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 227 gündür devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 Filistinli de yaralandı. Sadece son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Bu soykırım daha ne kadar sürecek. Dünya üç maymunu oynamaya daha ne kadar devam edecek. Daha fazla Filistinli kardeşimizin ölmemesi, bölgeye yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın sağlanması için ateşkese varılması insanlık için şarttır" şeklinde konuştu.

Uluslararası hukukun ve insan hakların zalim İsrail tarafından ayaklar altına alındığını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Bugün tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık tarihine yeni bir kara leke ekleniyor. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değil. 1948 yılında başlatılan sistematik işgal süreci son 8 aydır tarihinin en vahşi dönemini yaşıyor. Katil İsrail'in 35 bin 456 Filistinli kardeşimizi öldürmesi, milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmesi ve koca bir yerleşim yerini yaşanamaz hale getirmesi insanlık suçudur, soykırımdır. Uluslararası hukuk ve insan haklar zalim İsrail tarafından ayaklar altına alınıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında, emperyal ülkelerin en büyük üniversitelerinde, sokaklarda, yerel ve uluslararası organizasyonlarda soykırım karşıtı barışçıl eylemlerin nasıl bir şiddetle bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Vahşete karşı çıkan her sesin insanlık onuru ve Filistin davası için büyük önem arz ettiğini biliyor ve soykırıma karşı duran tüm onurlu insanları selamlıyoruz. Devletimiz en başından beri Filistin devletinin tanınmasını ve iki devletin çözüme odaklanması gerektiğini savunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek süreçte de ülkemizin Gazze davası için attığı her adımı ve söylemi destekliyor bu kapsamda daha fazla çaba gösterilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetlediklerinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Gazze'deki mazlum kardeşlerimizi gündemimizden hiç düşürmedik. Meclis toplantılarımız başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerde ve medya çalışmalarımızla Gazze soykırımını gündemde tuttuk. Canımız yanarak takip ettiğimiz vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetledik. 6 Şubat depremleri sonrasında bir parça ekmek ve bir yudum suya muhtaç olduğumuz o günlerde neler yaşadığımızı hatırlayın. Vatanı işgal edilmiş, göçe zorlanan Filistinli kardeşlerimiz, 6 Şubat günü yaşadıklarımızın daha ağırını 227 gündür evleri başlarına yıkılmış perişan halde yaşıyor. Geçen uzun zamanın, kalplerimizi vahşetin haberlerine alıştırması büyük bir tehlikedir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve mazlum Filistin halkı üzerinde vebal sahibi olan dünya kamuoyunu Gazze'de yaşanan zulme bir kez daha dur demek için tepki göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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