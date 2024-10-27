Mübadiller Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Mübadiller Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Mübadiller Cumhuriyet Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı

Samsun'da İlyasköy Mübadele Derneği'nin düzenlediği etkinlikte mübadiller, Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak ve halay çekerek kutladı. Etkinlikte geçmişe özlem ve mübadele konuları gündeme geldi.

27.10.2024 17:21  Güncelleme: 17:27
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Samsun'da İlyasköy Mübadele Derneği'nin düzenlediği gecede mübadiller, Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayıp halay çekerek kutladı.

Samsun'da faaliyet gösteren İlyasköy Mübadele Derneği, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde 'Geleneksel Etli Kazan Pilavı' etkinliği ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programı düzenlendi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen programda mübadiller, Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayıp halay çekerek kutladı.

Dernek Başkanı Faruk Aydın, programda yaptığı konuşmada mübadelenin önemine dikkat çekerek, "İlyasköy topraklarına gelişimizin 100'üncü yıl dönümünde bizler tam 1 asır önce doğduğu topraklardan koparılan ve yüreğinde hiç dönemeyeceği bir yerin hasretiyle göçüp giden bir neslin çocukları, torunlarıyız. Mübadil torunları olarak diliyoruz ki; dünyanın hiçbir yerinde zorunlu göçler olmasın" dedi.

Konuşmanın ardından davul zurna eşliğinde zeybek oynayıp halaylar çeken davetliler, Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkusunu yaşadı. Cumhuriyet kutlamalarında sahne alan ses sanatçısı Ecem Aralan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve mübadil türkülerini seslendirdi. Sanatçı Ecem Aralan, bir mübadil torunu olarak böyle anlamlı bir etkinlikte bulunduğu için büyük onur duyduğunu söyledi.

Gecenin sonunda DJ performansları sergilenirken kutlamalar, İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mübadiller Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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