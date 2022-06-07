Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

07.06.2022 13:18
Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Mudanya Belediyesi tarafından “Geçmişten Bugüne Mudanya’da Zamansız Fotoğraflar” temasıyla düzenlenen Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Mudanya Belediyesi tarafından "Geçmişten Bugüne Mudanya'da Zamansız Fotoğraflar" temasıyla düzenlenen Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Eray Kara olurken, Arif Miletli ikinci, Ahmet Çetintaş ise üçüncü oldu. Ömer Faruk Güler ve Özkan Çörek de mansiyon ödülüne değer görüldü. Dereceye girenlere ödülleri, 12 Haziran Pazar günü Tirilye Sanat Evi'nde yapılacak törende verilecek. Sergilenmeye değer bulunan eserler de Bursalıların beğenisine sunulacak.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması konusunda yaptığı çalışmalara sanatı da katarak bütüncül bir yol izleyen Mudanya Belediyesi; doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip Mudanya'nın ilk fotoğraf yarışmasına imza attı. Fotoğraf sanatçıları Aykut Güngör, Engin Çakır, Ercan Aslan, Mustafa Seven, Özgür Çakır'dan oluşan yarışma jürisi 786 fotoğraf arasından Mudanya'nın geçmişten bugüne kültür oluşumlarını, kentsel, turistik, tarihsel güzelliklerini anlatan fotoğrafları değerlendirdi. Yarışmanın birincisi Eray Kara olurken, Arif Miletli ikinci, Ahmet Çetintaş ise üçüncü oldu. Ömer Faruk Güler ve Özkan Çörek de mansiyon ödülüne değer görüldü.

ÖDÜLLER 12 HAZİRAN'DA VERİLECEK

Dereceye giren fotoğrafçıların ödülleri ise 12 Haziran Pazar günü Tirilye Sanat Evi'nde yapılacak ödül töreninde verilecek. Sergilenmeye değer bulunan eserler de Bursalıların izlenimine sunulacak. Etkinlik kapsamında jüri üyeleri de ödül töreni öncesinde workshop düzenlenecek.

"TÜM FOTOĞRAF SANATÇILARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yarışmada dereceye girenleri tebrik ederken, "Mudanya'nın görsel hikayesini, yolu Mudanya'dan geçen herkesle birlikte yazmak istedik. Yarışmada ödüle ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Mudanyamızın tarihi mekanlarında sergilenerek geleceğe sanatsal bir miras olarak aktarılacak. Tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Faruk Güler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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