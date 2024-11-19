Mudanya Belediyesi Kendi Zeytinyağı Markasını Kuruyor - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Kendi Zeytinyağı Markasını Kuruyor

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Mudanya Belediyesi, kendi arazilerinde yetişen zeytinlerden elde edecekleri zeytinyağını marka haline getirmek için çalışmalar yapıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, üreticiyi destekleyerek zeytinin değerinin artmasını sağlamak istediklerini açıkladı.

19.11.2024 12:44  Güncelleme: 12:50
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Mudanya Belediyesi, zeytinde kendi markasını kuracak

BURSA - Belediyeye ait arazilerde ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı haline getiren Mudanya Belediyesi, kendi markasını kurmak için çalışmalara başladı. Zeytine ve üreticiye sahip çıkılması çağrısında bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ileriye dönük bir marka kurmak istediklerini söyledi.

Mudanya Belediyesi kendi arazilerinde yetişen zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını bir marka haline getirmek için harekete geçti. Zeytin sıkım işlemini yerinde inceleyerek bu yıl üretilen mahsul hakkında bilgiler alan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin ve zeytinyağında ileriye dönük bir Mudanya markası kurmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu sene açıklanan fiyatların düşük olması sebebiyle üreticiden bir miktar zeytin alımı yapabileceklerini hatırlatan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Bu konuda planlarımız ve hesaplarımız devam ediyor. Bizimkisi bir miktar nefes aldırmak olabilir. Amacımız üreticimizin zeytini tarlada kalmasın. Elbette kalmayacaktır ama yok pahasına da gitmesin. Bu da bize bir fırsat olacaktır. Kendi markamızı kendi ürünümüzü yapmak ve piyasaya sürmek için bir imkan olabilir. Üstün kalitede belli bir standardın üzerinde bir marka kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan üreticimizi desteklerken diğer taraftan Mudanya'nın vizyonuna uygun yeni bir marka için yola koyulduk. Mudanya'da üretilen zeytin ve zeytinyağının belediye tarafından da sahiplenildiğini göstermek bizim için çok önemlidir. Zeytinimize sahip çıkalım. Üreticimize sahip çıkalım. Bu iş bazen kar ettiriyor, bazen ettirmiyor ama unutmayalım ki, bir yılın çabası emeği bir ay içerisinde değere dönüşüyor"

Mudanya Belediyesi Kendi Zeytinyağı Markasını Kuruyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi Kendi Zeytinyağı Markasını Kuruyor - Son Dakika

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