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Mudanya Belediyesi ve Çağrışan Hizmet Binasının Konsept Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi ve Çağrışan Hizmet Binasının Konsept Projeleri Tanıtıldı

Mudanya Belediyesi ana hizmet binası ve Çağrışan hizmet binasının konsept projeleri, depremler sonrasında tahliye edilen binaların yerine yapılacak yeni binaların tasarımlarıyla tanıtıldı. Yeni binaların özgün tasarım, sürdürülebilirlik ve tarihi dokuya uygunluk gibi kriterlere dikkat edileceği belirtildi.

Mudanya Belediyesi ve Çağrışan Hizmet Binasının Konsept Projeleri Tanıtıldı
22.12.2023 - 14:38,
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Yaşanan depremler sonrasında genel itibariyle kamu hizmetlerinin yürütülebileceği bina vasfını taşımadığı için tahliye edilen Mudanya Belediyesi ana hizmet binası ile Çağrışan'a yapılması planlanan belediye hizmet binasının konsept projeleri düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Merkez üssü Mudanya olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde depremlerin ardından tedbir amacıyla boşaltılan Mudanya Belediyesi ana hizmet binası ve Çağrışan hizmet binasının konsept projeleri düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Taşınma kararı 2014 yılında alındı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 1993 yılında yaptıkları "Mudanya 2000 Kurultayı"nda Mudanya'nın depremselliği konusunda hazırlanan raporları hatırlatarak, "Göreve geldiğimizde mevcut binanın dayanıksız olduğunu biliyorduk. Yeni binanın yapıldıktan sonra taşınmayı gerçekleştirelim diye düşündük. Ancak Göynüklü Çağrışan planlarının iptali, pandemi süreci, tasarruf genelgeleri ve ekonomik kriz yeni belediye binası yapmamıza engel oldu. Ancak yaşadığımız son deprem sonrasında projenin öne çekilmesi kararını verdik" dedi. Mudanya'nın depremselliği konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduklarına vurgu yapan Türkyılmaz, "Prof. Dr. Naci Görür ile de görüştük. Kendisinden destek istedik. 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Naci Görür'ün danışmanlığında yaptığımız çalışmaları değerlendireceğiz" dedi. Bilimin ışığında depreme dayanıklı hizmet binasını kısa sürede kazandıracaklarını söyledi. Türkyılmaz, hizmet binalarının yapımını da en kısa tamamlamak istediklerini söyledi.

Özgün tasarım ön planda

Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk, mevcut yerinde tarihi dokuya uygun bir şekilde hazırlanacak ana hizmet binası ve Çağrışan Mahallesi'ne yapılacak belediye hizmet binasının konsept projelerin sunumunu yaptı. Projelerde özgün tasarım, sürdürülebilirlik, tarihi doku, doğal malzeme kullanımı ve erişilebilirlik kriterlerine dikkat edildiğini dile getiren Öztürk, yeni ana hizmet binasının yanında bulunan park ile birlikte tasarlanacağını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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