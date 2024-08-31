Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Büyük Zafer'in 102'nci yılı, Mudanya'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Tarihimizi unutmadan, bu mücadele ruhunu daima içimizde canlı tutmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek, kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız' dedi.

31.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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(BURSA) - Büyük Zafer'in 102'nci yılı, Mudanya'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Tarihimizi unutmadan, bu mücadele ruhunu daima içimizde canlı tutmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek, kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mudanya'da coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar uzanan Zafer Yürüyüşü, halkın büyük ilgisiyle gerçekleşti.

Yürüyüşün ardından Antalya Gençlik Tiyatrosu sanatçılarının Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı kitabından uyarlayarak sahnelediği "Kuva-yi Milliye: Bir Kurtuluş Savaşı Destanı" tiyatro oyunu, izleyicilere milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı. Kutlamalara Başkan Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcıları, Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilcisi İbrahim Özyurtlu, gaziler ve yüzlerce ilçeli katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Dalgıç, 30 Ağustos'un Türkiye için taşıdığı büyük öneme dikkati çekti. Dalgıç, şöyle konuştu:

"26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Samsun'da bir avuç devrimciyle başlayan kurtuluş mücadelesi, tüm milletimizin inancıyla zaferle taçlandı. Bugün burada bulunmamızın temelinde yatan bu mücadele ruhunu asla unutmamalıyız. Tarihimizi unutmadan, bu mücadele ruhunu daima içimizde canlı tutmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek, kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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