Şehitler Anısına Mudanya\'da Bereket Duası ve Pilav İkramı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aziz şehitlerin hatırlarına, yaklaşan hasatların bereketi ve birlik, beraberlik için eller semaya kaldırıldı.

Mudanya'nın Yörükali köyünde; aziz şehitlerin hatırlarına, birlik ve beraberlik, yaklaşan zeytin ve kara incir hasadının bereketli geçmesi için dualar yapılarak pilav dağıtıldı. Yörükali Camii'nde düzenlenen Mudanyalı hafızların da katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ruhlarına ithafen düzenlenen program çerçevesinde, ikindi namazı sonrası Kur'an tilavetinin yanı sıra Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.

Dualarda ülkede birlik ve beraberliğin daim olması, Gazze'deki katliamın bir an önce durması, çocuk ölümlerinin ve acıların dinmesi niyaz edildi. Ardından yaklaşık bin kişinin katıldığı davette konuklara ikramlar yapıldı. İkram sonra yemek

duası ile etkinlik sona erdi.