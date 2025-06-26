Mudanya\'da Seyyar Satıcılara Operasyon

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahillerde yaya kaldırımını işgal eden seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri çok sayıda tezgaha el koyarken, polis de uzun süre direnenlerle uğraştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaz sezonu öncesi sahil şeridini işgal eden seyyar satıcılara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, polis desteğiyle yürüttükleri denetimlerde yaya kaldırımlarını işgal eden çok sayıda tezgaha müdahale etti.

Sahilde kurulan ve halkın geçişini engelleyen işporta tezgahlarına yönelik düzenlenen operasyonda, midye, kıyafet, oyuncak ve meyve gibi ürünler satan satıcılar kaldırıldı. Direniş gösteren bazı seyyar satıcılarla polis ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 10 ekip ile yürütülen çalışmalarda kaldırımı işgal eden satıcılara idari yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, yaz boyunca sahil bandında denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini belirtti. - BURSA