Mudanya'da Su Kesintisi Uyarısı

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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş, Güzelyalı ve Burgaz Mahallesi'nin Altın Kum ve Adalet Konakaları civarında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil), Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında 10 Eylül 2024 tarihinde 10: 00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA