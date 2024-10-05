Mudanya'da Tarih Canlandı: 102. Yıl Kutlamaları Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika
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Mudanya'da Tarih Canlandı: 102. Yıl Kutlamaları Coşku ile Gerçekleşti

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Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı kutlamaları, düzenlenen kostüm yürüyüşü ile tarihe yolculuk yapılarak coşkuyla kutlandı. Mudanyalılar, geçmişten gelen giysileriyle yürüyüş yaparak Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yeniden canlandırdı. Etkinlikte ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

05.10.2024 09:11  Güncelleme: 09:16
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Mudanya sokaklarında tarih canlandı

BURSA - Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Kutlamaların ikinci gününde düzenlenen kostüm yürüyüşüyle, Kurtuluş Savaşı yıllarının ruhu yeniden canlandı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kostüm yürüyüşü ile Mudanyalılar tarihe yolculuk yaptı. Girit Mahallesi'nden Mütareke Meydanı'na yapılan yürüyüşün ardından hep birlikte Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi.

Mudanya'nın simge sokaklarından Girit Mahallesi'nde yapılan yürüyüş, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu ve zaferin diplomasiyle taçlandığı o tarihi günleri yeniden canlandırdı. Bu özel yürüyüş için sandıklarından geçmişe ait giysi ve eşyalarını çıkartan Mudanyalılar ellerinde bayraklarla Girit Sokağı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar duygu yüklü bir yürüyüş yaptılar. Barışın ve bağımsızlığın sembolü Mudanya'yla gurur duyduklarını dile getiren Mudanyalılar, yürüyüşün ardından Mütareke Meydanı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği korosuna hep birlikte eşlik ettiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak adına düzenlenen konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve duygusal anlara sahne oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya'nın barış dolu ruhunu düzenlenen etkinliklerle hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduklarını belirten Dalgıç, şöyle konuştu, "Mudanya Mütarekesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı ilk resmi anlaşmadır. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen sonlandıran bir barış anlaşmasıdır. Atatürk'ün üstün zekası ve İsmet İnönü'nün diplomatik başarısı ile tek bir kurşun atılmadan Trakya'yı geri kazandık. Bizlerde bu kazanımları yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak ve tarihimizi hatırlamak adına sadece Mudanyalıları değil, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımızı 11 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerimize katılmaya, barışın ve bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu haykırmaya davet ediyorum.

Mudanya\'da Tarih Canlandı: 102. Yıl Kutlamaları Coşku ile Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Tarih Canlandı: 102. Yıl Kutlamaları Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika

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