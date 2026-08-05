Tarihi Mudanya hal meydanı kimlik değişikliğine hazırlanıyor

Mudanya Belediyesi uzun yıllardır hizmet veren tarihi Hal Meydanı'nda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre, Belediye tarafından hal esnafından iş yerlerini boşaltmaları istendi, alanın yeniden ihaleye çıkarılacağı yönünde bilgi paylaşıldığı öne sürülüyor.

Geçmişten günümüze Mudanya'nın kırsal mahallelerinden gelen vatandaşların ve ilçe halkının önemli buluşma noktalarından biri olan Hal Meydanı'nın geleceği ise merak konusu oldu. Bölgedeki bazı esnaf ve vatandaşlar, alınacak kararlar öncesinde fikirlerinin alınmadığını ifade ederek, tarihi dokunun korunması gerektiğini savundu. Hal Meydanı'nın Mudanya'nın kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu belirten vatandaşlar, tarihi kimliğin zarar görebileceği endişesini dile getirirken, sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve demokratik yollarla itirazlarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

Hal Meydanı'nda yeni oluşuma göre, pastane, lokanta, bijuteri, kadınlar kahvesi, zeytin ürünleri, berber, bıçakçı, kitapçı, fotoğrafçı, market, terzi, kuruyemişçi, çiçekçi, giysi, hediyelik eşya, aktar, antikacı gibi dükkanlar üzerinden ihaleye çıkarılacak.

Konuyla ilgili olarak da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, hal esnafına gönderilen yazıların ihale öncesi mevzuat gereği yapılan rutin bir işlem olduğunu, ihale tamamlanana kadar esnafın iş yerlerini boşaltmasının söz konusu olmadığını söyledi. Amaçlarının tarihi Hal Meydanı'nı kimliğini koruyarak daha nitelikli, turistik ve herkesin kullanabildiği canlı bir yaşam alanına dönüştürmek olduğunu söyleyen Dalgıç, süreç boyunca Esnaf Odası ve esnafla görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Gerçekleştirilecek ihale ile farklı iş kollarına yönelik kiralamaların da yapılacağını, hal kimliğiyle özdeşleşmiş berber, bıçakçı gibi esnafların ise korunacağını ifade etti.