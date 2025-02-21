Mudanya\'da Tarımsal Kalkınma İçin Yeni Girişim: İmece Gıda Tarım AŞ

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Mudanya'da kırsalda kalkınma ve yerel üreticiyi güçlendirmek amacıyla, Mudanya Belediyesi Tarım AŞ ile yerel kalkınma kooperatiflerinin ortaklığında Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ kuruldu. Yeni girişimle üreticilerin daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Mudanya Belediyesi Tarım AŞ ve yerel kalkınma kooperatiflerin ortaklığıyla kurulan Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ, ilçedeki tarım kooperatiflerini tek çatı altında buluşturarak büyük bir güç birliği oluşturdu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, markalaşma, yerel ürünlerin katma değerini artırma ve üreticinin refahını yükseltme hedefiyle hayata geçirilen girişime, Çepni, Çınarlı, Esence, Hasköy, Çayönü, Mürsel, Yalıçiftlik ve Yörükali Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin katıldığını belirtti. Türkiye'ye örnek bir adım atıklarını ve kooperatifleri bir üst çatı altında buluşturduklarına dikkat çeken Dalgıç, yeni girişimle üreticinin rekabet gücünün artacağını ifade etti.

Üreticinin geliri artacak

Başkan Dalgıç, Mudanya'nın zeytin, incir, üzüm gibi değerli tarım ürünlerine sahip olduğunu ancak üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını ifade ederek, "İlçenin kalkınması, halkın daha mutlu ve refah içinde yaşaması için verim ve gelir çok önemli. Zeytin, incir, üzüm gibi çok önemli ürünlerimiz var. Ne yazık ki bunları katma değeri yüksek hale getirememişiz. Mudanya Belediyesi olarak çiftçimize ve üreticimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz birliktelikle gücümüzü artıracağız. Kısa sürede soğuk hava deposu ve Freeze-Dry tesisini inşa edeceğiz ve ürünlerimizin tarlada kalmasının, yok fiyata satılmasının önüne geçeceğiz. Markalaşma adına önemli adımlar atacağız, yurt içi ile yurt dışına pazarlama konularında da işbirliklerimiz olacak. Destek programlarından yararlanmak, girdi maliyetlerini aşağı çekmek, iyi tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek de hedeflerimiz arasında" şeklinde konuştu. - BURSA