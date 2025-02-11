Mudanya Kızılay Şubesi'nin Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Kızılay Şubesi'nin Olağan Kongresi Gerçekleşti

Mudanya Kızılay Şubesi\'nin Olağan Kongresi Gerçekleşti

Mudanya Kızılay Şubesi'nin olağan kongresi yüksek katılım ile yapıldı ve Mustafa Bayrak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda, şube yönetimi belirlendi ve Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

11.02.2025 14:24  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Kızılay Şubesi olağan kongresi yüksek katılımla gerçekleşti. Mudanya Kızılay Şubesi Başkanı Mustafa Bayram, güven tazeledi.

Türkiye genelinde yeniden yapılanma çerçevesinde Mudanya'daki fiziki yapılanmasını Mustafa Bayrak'ın temsilciliğinde tamamlayan Türk Kızılay'ı, şubeleşme sonrasında ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Türk Kızılay Mudanya Şubesi'nin yeniden yapılanması ardından gerçekleştirdiği ilk olağan genel kurulunda Mustafa Bayrak güven tazeledi. Şube binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığı aynı zamanda Mudanya Belediye Meclis Üyesi olan dernek üyesi Kaan Akbulut yaptı.

Gündemde faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrasından sonra gerçekleşen tek listeli seçimde Mustafa Bayrak, yeniden başkan seçildi. Bayrak başkanlığındaki şube yönetimi Emine Bayraktar, Feridun Tarım, Mine Çidem, Ertan Alkan, Ceylin Dak ve Abdullah Enez Ekim'den oluşurken; Volkan Sayan Şube Denetçisi, Mustafa Bayrak ve Önder Matlı ise Genel Merkez Delegesi oldu.

Türk Kızılay Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ının yeni dönemde de daha kapsamlı çalışmalar ve iş birlikleri ile sorumluluk alanlarında yardım ellerini uzatmayı sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Bayrak, Sivil Toplum, Kızılay, Mudanya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Kızılay Şubesi'nin Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Kızılay Şubesi'nin Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.