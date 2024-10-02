Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlanıyor

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlanıyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümünü 'Kuruluşta İmzamız Var / 9 Gün: Barışa Giden Yol' temasıyla etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, 3 Ekim Perşembe günü Barış Yürüyüşü ile başlayacak ve 11 Ekim'e kadar sürecek.

02.10.2024 19:36  Güncelleme: 19:45
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü kutlamaları 3 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak Barış Yürüyüşü ile başlıyor. Mütarekenin imzalandığı 11 Ekim'e kadar her gün çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Mudanya Belediyesi, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. "Kuruluşta İmzamız Var/ 9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla düzenlenen etkinlikler, Mütareke görüşmelerinin başladığı 3 Ekim'den imzalandığı 11 Ekim'e kadar sürecek.

Cumhuriyet sevdalısı herkesi Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü etkinliklerine davet eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "102 yıl önce Mudanya'da imzalanan Mütareke, sadece bu bölge için değil, tüm ülkemiz için barışa giden yolun başlangıcıdır. Bu anlamlı günlerin birlik ve beraberlik içinde geçmesi için herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz. Barışın ve özgürlüğün sesini, Mudanya'dan hep birlikte en güçlü şekilde duyuralım" dedi.

Kutlamaların ilk gün etkinlikleri "Barışa İlk Adım" başlığı altında gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda başlayacak olan Barış Yürüyüşü Mütareke Meydanı'nda tamamlanacak. Tarih Yapan İnönü Sergisi'nin açılışının ardından saat 19.30'da tarihçi-yazar Sinan Meydan Mütareke Meydanı'nda Mudanya Mütarekesi'nin önemini anlatan bir konuşma yapacak. İlk gün etkinlikleri saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Mütareke Meydanı'ndaki konseriyle sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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