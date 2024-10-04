Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıllık kutlamaları Barış Yürüyüşü ile başlayarak, tarih boyunca barışın önemini vurgulayan etkinliklere sahne oldu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mütareke'nin tarihimizdeki kritik rolüne dikkat çekti ve bu tarihi anıtların ziyaret edilmesi gerektiğini belirtti.

04.10.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Bu yıl dokuz gün boyunca kutlanacak olan Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü etkinlikleri Barış Yürüyüşü'yle başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mütareke'nin önemini herkese anlatmayı görev edindiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na ellerinde bayraklarla bando eşliğinde yürüyen Mudanyalılar hep bir ağızdan barış çağrısında bulundu.

"Barışa Giden Yol" temasıyla, görüşmelerin başladığı 3 Ekim'den imzalandığı 11 Ekim'e kadar dokuz gün boyunca etkinlikler düzenlenecek olan kutlama programının açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Mütarekesi'nin tarihimizdeki kritik rolüne dikkat çekti. Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi ne yazık ki okullarımızda yeterince işlenmiyor. Oysa Cumhuriyetimizin temelleri burada atıldı. Her Türk çocuğunun bu toprakları ziyaret etmesi, bu tarihi yakından tanıması gerekiyor" dedi. Dalgıç ayrıca, İsmet Paşa'nın Lozan'daki sözlerini hatırlatarak, "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim" ifadesinin Mudanya'nın önemini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Barış Yürüyüşü'nün ardından ünlü tarihçi-yazar Sinan Meydan, Mütareke Meydanı'nı dolduran Mudanyalılara işgal yıllarından Mudanya Mütarekesi'ne gelen süreci belgeleriyle anlattı. Cumhuriyet tarihinin en önemli iki anlaşmasının Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması olduğunu söyleyen Meydan, "Müzakerelerin Mudanya'da yapılmasını Mustafa Kemal Paşa istedi. Çünkü masa başında büyük muharebe olacağını biliyordu. Bunun için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşayı görevlendirdi. O güne kadar hasta adam diye aşağılayanların karşısında Mudanya'da dimdik oturan, muzaffer bir komutan vardı" dedi. Meydan, şöyle devam etti, "Mudanya Mütarekesi ile savaş yapmadan, diplomasinin gücüyle Trakya'yı geri aldık. Bütün emperyalistleri bu binada dize getirdik. Emperyalist devletleri ilk kez bu binada esir aldık. Lozan'a gidebilmek için Mudanya çok önemliydi. Maalesef bugün hala bu mücadelenin öneminin farkında olmadan bu topraklarda dolaşıp nefes alanlar var. Bu mücadeleyi anlatmamız gerekiyor. Bu bizim borcumuzdur. Mudanya Belediyesi'ni de bu farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlediği, dikkatleri Mudanya'ya çektiği için kutluyorum."

"Barışa İlk Adım" temasıyla düzenlenen ilk gün etkinlikleri, İnönü Vakfı tarafından hazırlanan "Tarih Yapan İnönü Sergisi"nin açılışının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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