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Mudanya Yolu'ndaki çile bitti, Geçit'te şerit sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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Mudanya Yolu'ndaki çile bitti, Geçit'te şerit sayısı 3'e çıktı

Bursa'da Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın karayolu üzerindeki çalışmaları nedeniyle Mudanya yolu üzerinde yapılan trafik aktarması sona erdi. Geçit bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla Mudanya yolu her iki yönde de 3'er şerit olarak trafiğe açıldı. Bursa Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı bölgede incelemelerde bulundu.

Mudanya Yolu\'ndaki çile bitti, Geçit\'te şerit sayısı 3\'e çıktı
06.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:15
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Mudanya Yolu'ndaki çile bitti, Geçit'te şerit sayısı 3'e çıktı

Bursa'yı Mudanya'ya bağlayan Geçit'de trafik sorunu çözüldü

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Bursa Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı Geçit'teki çalışmaları yerinde inceledi

BURSA - Bursa'da Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattının karayolu üzerinde devam çalışmaları nedeniyle Mudanya yolu üzerinde yapılan trafik aktarması sona erdi. İlk olarak 11 Eylül 2023'te her iki yönde de 2'şer şerit olarak açılan yol, Geçit bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla her iki yönde de 3'er şerit olarak normal seyrine döndü. Milletvekilleri, Bursa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ak Parti İl Başkanı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü bölgede incelemelerde bulundu.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'nde kesintisizin ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya yolu üzerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar nedeniyle şerit aktarması yapılmış, geçit bölgesinde trafik akışı Mudanya gidiş istikametinde Geçit bölgesine oluşturulan bağlantı yolu üzerinden, Mudanya geliş trafiği ise şerit aktarmasıyla sağlanmıştı. Karayolu üzerindeki raylı sistem çalışmalarının bitip, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla Mudanya yolu, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren her iki yönde de 2'şer şerit olarak trafiğe açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yoğun mesaisiyle çalışmaların tamamlandığı Mudanya yolu artık her iki yönde de 3'er şerit olarak trafiğe açıldı.

Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için Bursalıların merakla beklediği projeyi, kentin zirvesi de yakından takip ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Muhammet Müfit Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 3'er şerit olarak normal seyrine dönen yolda inceleme yapıp, devam eden raylı sistem çalışmasıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmalar hızla ilerliyor

Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, spordan altyapı ve ulaşıma kadar her alanda Bursa'nın standartları yükseltmek adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Tabi çok şükür bu yolda yalnız değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden hasılı devletimizin tüm imkanlarından bu manada istifade etmeye çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Emek - Şehir Hastanesi hattı. İki kez ihalemiz iptal oldu, başlayan çalışmalar maalesef durduruldu. Malum yaşadığımız deprem sürecinde makine-ekipmanla alakalı ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama şükürler olsun artık ciddi mesafe aldık. Bu çalışma kapsamında özellikle Geçit hattındaki çalışmalarda burada yolun daralması, Mudanya yolunu kullanan vatandaşlarımızın ciddi şekilde zaman kaybetmesine sebep oluyordu. 11 Eylül 2023 tarihinde 2x2 olarak yolu açmıştık, fakat yeterli değildi. Bugün de her iki yönde de yolu 3'er şeride çıkararak da bekleme süresini azaltmış olduk. İnşallah şubat sonuna kadar da birinci istasyonu Geçit öncesinde Özdilek'e kadar açmış olacağız. Çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve bu günden sonra yapılan her hamle ile de vatandaşlarımızın bu hattı daha da rahat kullanacağını ifade etmek istiyorum. Bursa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Şerit sayısı 3'e çıktı

Yapılacak metro çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın çok daha rahatlayacağını vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Geçit bölgesindeki trafik akışını rahatlatma noktasında daha önce 2 şerit ekleyerek açılışı gerçekleştirmiştik. Bugün de bir şerit daha ilave ediyoruz, dolayısıyla burada yaşanan trafik yoğunluğunu bir nebze olsa da çözmüş oluyoruz. Şehir Hastanesi metrosunun vatandaşımıza olmasını diliyorum. Bu sabah şerit sayısını 3'e çıkararak trafik akışını daha da rahata kavuşturmuş olduk. En kısa sürede Emek-Şehir Hastanesi Metro inşaatını tamamlayıp toplu ulaşımı daha da kolaylaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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