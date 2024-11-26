Mudanyalı Karateciler Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika
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Mudanyalı Karateciler Başarılarıyla Gururlandırdı

Mudanyalı Karateciler Başarılarıyla Gururlandırdı

Mudanya'dan minik ve yıldız karateciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Karate İl Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılarla ailelerini mutlu etti. Otizmli sporcu Mehmet Yekta Kahraman, kata dalında birinci olarak altın madalya kazandı. Antrenör Emel İlişgin Şentürk, 2025 hedeflerini Türkiye Şampiyonu olmak olarak belirlediklerini söyledi.

26.11.2024 14:19  Güncelleme: 14:23
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Mudanyalı karatecilerin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Minik ve Yıldızlar Karate İl Şampiyonasında gösterdikleri başarı ailelerinin göğsünü kabarttı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Minik ve Yıldızlar Karate İl Şampiyonası Gürsu Kapalı Spor Salonunda yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Sarı, turuncu ve yeşil kemer seviyesinde yarışan Mudanyalı çocuklar ilk defa çıktıkları maçta tecrübe kazandı. Mudanya ilçe Spor Müdürlüğü'nde görev alan karate milli takım antrenörü Emel İlişgin Şengül ve sporcuları Aktif Spor Kulübü adına maça katılım sağlarken otizmli sporcu Mehmet Yekta Kahraman kata dalında birinci olarak altın madalya aldı. Şampiyonada Zeynep Dora Ferik birinci, Erva Naz ikinci Nisa Altun ve Mehmet Fatih Güngörmez ise röpezaj maçını kaybederek guruplarında 5'nci oldu.

Mehmet Yekta'nın madalyasını Gürsu İlçe Spor Müdürü Mümin Ceylan verirken, protokolde bulunan AK Parti Gürsu İlçe başkanı Selçuk Karaduman, MHP ilçe Başkanı Tahir Akdağ ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Mudanyalı sporcuları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Mudanyalı karatecilerin çıktıkları ilk maçta madalya ile dönmesi salonda bulunan aileleri de mutlu etti.

Mudanya Şükrü Çavuş İlkokulu öğrencileri Zeynep Dora Ferik ve Mehmet Fatih Güngörmez'in okul müdürü Zeki Özdamar tarafından cuma günü minik bir gösteri sonrası taltif edilmeleri bekleniyor.

Antrenör Emel İlişgin Şentürk, 2025 yılındaki hedeflerinin Türkiye Şampiyonu olmak ardından da seçmelere katılarak Karate Milli Takımına sporcu vermek olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanyalı Karateciler Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika

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