Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü - Son Dakika
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Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü

11.10.2022 15:55
Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Fethiye'ye gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, geçtiğimiz ay Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanan Ahmet Atmaca ile birlikte Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hoş sohbet içinde geçen ziyarette hatıra fotoğrafı çekinildi. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Alper Balcı, Müdür Emre Çay'a teşekkür etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü - Son Dakika
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