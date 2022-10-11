Fethiye'ye gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, geçtiğimiz ay Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanan Ahmet Atmaca ile birlikte Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hoş sohbet içinde geçen ziyarette hatıra fotoğrafı çekinildi. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Alper Balcı, Müdür Emre Çay'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Alper Balcı, Fethiye, Muğla, Çay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.