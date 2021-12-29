Üye Girişi
Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı

29.12.2021 14:34
Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, ilçelerde eğitim birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. 2021 yılı eğitim öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 6 Eylül tarihinden bu yana gerçekleştirilen yüz yüze eğitim, öğretim faaliyetlerin değerlendirilmesi, okulların temizlik ve tertibi ile ilgili yapılan çalışmalar, ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı, okul servislerinin denetimi, yönetim süreçleri, öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler, rehberlik hizmetleri, bağımlılıkla mücadele dikkat edilecek hususlar, öğretmen ve personel ihtiyaçları gibi konular ele alındı.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman'da eğitimin tüm paydaşlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için elbirliği ile çalışılacağını belirtti.

Müdür Gönen, "Özellikle salgın sürecinde şu ana kadar sağlıklı ve verimli devam eden eğitim öğretim sürecinden dolayı başta okul müdürleri ve idareciler olmak üzere, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Müdürlük olarak okullarımıza her zaman desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Öğrencilerimizin başarısı için her türlü imkan sağlanarak gerekli çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı
Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Gönen, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı - Son Dakika


Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre..         
14:31
80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü! 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!         
14:18
DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar..         
14:11
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 Perakendecilerden güzel haber: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:41:57. #1.13#
SON DAKİKA: Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement