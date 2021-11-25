Müdür Gönen, minik öğrencilerin resim sergisine katıldı - Son Dakika

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Ayyıldız İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisine katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrencilerin eserleri ile tek tek ilgilenip, onlarla ayrı ayrı sohbet etti. Okul idaresi ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Müdür Gönen, çalışmalarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik etti.

Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini söyleyen Gönen, öğrencilerin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katacağının önemine değindi.

Sergi sonrasında okul öğretmenleriyle bir araya gelen Müdür Gönen, eğitim faaliyetleri ve yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN