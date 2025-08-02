Müdür Kalın Yunus Emre Kız Yurdu\'nu Ziyaret Etti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Yunus Emre Kız Yurdu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın Yunus Emre Kız Yurdu'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasına, yurt hakkında incelemelerde bulundu. Müdür Kalın, yaptığı açıklamada "Hedefimiz net: Gençlerimizin sadece barınmakla kalmadığı, aynı zamanda huzurla ders çalışabildiği, kendini güvende ve iyi hissettiği bir ortam sunmak" dedi. - ESKİŞEHİR
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