Müdürler Değerlendirme Toplantısı

02.06.2026 14:25
Kayseri'de kamu hizmetleri ve yatırımlar görüşüldü, koordinasyon vurgulandı.

Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri'de görev yapan bölge müdürleri ile kurum il müdürleri katıldı. Toplantıda; şehirde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürülen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yaptığı konuşmada Vali Gökmen Çiçek; "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın, kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir" dedi.

Toplantı; kurum müdürlerinin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
