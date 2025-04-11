Mudurnu'da Esnaf Duaları Kar Altında Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudurnu'da Esnaf Duaları Kar Altında Yapıldı

Geniş Video İzle

Kar yağışına rağmen Mudurnu'da asırlık esnaf duası geleneği sürdürüldü, meyveler dondu.

11.04.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi ilçede kar yağışına rağmen esnaf geleneği bozmadı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır süren esnaf duası geleneği kar yağışı altında yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, tarihi Mudurnu ilçesinde zaman zaman yoğun şekilde devam etti. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili mahsuller ise soğuktan yandı.

Öte yandan, Mudurnu'da asırlardır süregelen geleneksel esnaf duası, bu hafta kar yağışı altında yapıldı. İlçedeki tarihi Arasta Çarşısı'nda toplanan esnaf, dualar eşliğinde işlerinin hayırlı ve bereketli olması için temennide bulundu. Kar yağışının bölgede aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Meyvelerimiz çiçek açmıştı ama hepsi dondu"

Aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle ağaçlardaki meyvelerinin yandığını söyleyen Murat Sulun "Baharı beklerken nisan ayında kar yağdı. Meyvelerimiz çiçek açmıştı ama hepsi dondu. Mart ayında beklerken nisan ayında böyle bir şey yaşadık. Bu gece çok soğuktu. Bu mevsimde biz bayağı bir sıkıntı yaşadık" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mudurnu, Ekonomi, Turizm, Tarım, Yerel, Yaşam, Bolu, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudurnu'da Esnaf Duaları Kar Altında Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:18:04. #7.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Esnaf Duaları Kar Altında Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement